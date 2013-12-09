نتانياهو يلغي مشاركته في مراسم جنازة مانديلا بسبب مصاريف الرحلة

كتب : أ ف ب منذ 52 دقيقة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التخلي عن مشاركته في مراسم جنازة نيلسون مانديلا، بسبب مصاريف الرحلة إلى جنوب افريقيا، حسب ما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ليل الأحد.

وكان نتانياهو قد أبلغ السلطات الجنوب أفريقية بحضوره، ولكنه ألغى زيارته في اللحظه الاخيرة بسبب مصاريف الرحلة، التي تصل إلى سبعة ملايين شيكل أي 1,45 مليون يورو لناحية سفره، ونقل طاقمه الأمني، حسب ما ذكرته الإذاعة العامة وصحيفة هآرتس.

وتبلغ قيمة استئجار طائرة من شركة العال الإسرائيلية 2,8 مليون شيكل، حسب هآرتس. وتبلغ تكاليف نقل المعدات والطاقم الأمني على متن طائرة تابعة لسلاح الجو حوالى 3,2 مليون شيكل إضافية "666 الف يورو" بالإضافة إلى مصاريف أخرى.

وتعرض نتانياهو مؤخرا لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام، التي كشفت عن دفع حوالى 700 ألف يورو، لتمويل صيانة ثلاثة منازل تابعة له العام الماضي.

وكشفت وسائل الإعلام أيضا عن فاتورة مياه بقيمة 17 الف يورو، للفيلا التي يقطنها والمجهزة ببركة سباحة في شمال البلاد.