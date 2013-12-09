استقبال 190 حالة ولادة بمستشفى العريش العام خلال شهر

استقبل مستشفى العريش العام على مدار شهر نوفمبر الماضى 190 حالة ولادة، صرح بذلك الدكتور محمد الشاعر استشارى أمراض النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بالمستشفى.

وقال "الشاعر"، إن الحالات تنوعت ما بين ولادة طبيعية وقيصرية وحالات استئصال رحم وحالات حمل خارج الرحم وجميع الحالات تم علاجها وإجراء العمليات اللازمة لها.

أضاف أنه حضرت حالات أخرى من خارج المستشفى بها نزيف ما بعد الولادة وحالات تسمم حمل وتم علاجها وإجراء العمليات اللازمة لها دون حدوث أى مضاعفات.

وأشار الشاعر إلى أن عيادة تنظيم الأسرة وعيادة النساء والولادة بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى تستقبل شهريا ما يقرب من 600 حالة كشف نساء.