وزير التربية والتعليم يكرّم إدارة الجودة بشمال سيناء

كرّم الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الأحد، إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بحضور الدكتور علاء السيد عبدالغفار، مستشار الوزير للتطوير والجودة، وهشام السنجري، وكيل الوزارة للتخطيط والجودة، وأحمد قاسم، مشرف مكتب الجودة بالوزارة، ومديري إدارات الجودة على مستوى الجمهورية، في إطار دعم وزارة التربية والتعليم لتحقيق الجودة في مدارس محافظة شمال سيناء.وقال الدكتور عبدالكريم محمد الشاعر، مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الوزير أكد للحاضرين أن نجاحهم دليل على نجاح العملية التعليمية، وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد.

شبكةعيونالإخبارية

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