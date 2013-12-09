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نشطاء يتداولون صورة لـ"أحمد نظيف" يتجول بأحد المولات

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نشطاء يتداولون صورة لـ"أحمد نظيف" يتجول بأحد المولات نشطاء يتداولون صورة لـ"أحمد نظيف" يتجول بأحد المولات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، أثناء تجوله فى أحد المولات، حاملاً بيده شنطة سوداء، بعد شراء بعض المستلزمات.

وظهر رئيس وزراء مبارك، الذى قد أخلى سبيله مؤخراً من خلال الصورة، مرتديا تيشيرت شتوى وبنطلون أسود اللون وكاوتش أبيض وظهر بصحة جيدة.

يذكر أن أحمد نظيف هو رئيس الوزراء المصرى، الذى قامت ثورة 25 يناير أثناء وجود حكومته قد تم اتهامه فى عدة قضايا تنظر أمام المحاكم الآن، فيما حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 26 فبراير المقبل، للنطق بالحكم فى إعادة محاكمته، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.

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