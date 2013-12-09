دورة بجامعة المنصورة لتدريب الجراحين على التعامل مع إصابات الطوارئ

أقيمت فى كلية طب المنصورة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم داوود رئيس وحدة جراحة الطوارئ بالكلية، وتحت رعاية الدكتور إيهاب سعد عميد الكلية، والدكتور نبيل جاد الحق رئيس أقسام الجراحة، أول دورة تدريبية عن جراحات الطوارئ وطرق التعامل فيها مع مختلف المرضى، لتدريب الجراحين على التعامل مع أصعب أنواع جراحات الطوارئ، والتصدى لكافة المشاكل الجراحية، وهى دورة تختم بتدريب الجراحين المعنيين بجراحات الطوارئ على أحدث الأساليب لعلاج المرضى، وذلك لتنمية القدرات المختلفة لهم فى أوقات مواجهتهم لإصابات البطن.

وهذه الدورة معتمدة من كلية الجراحين الأمريكية، وهى تتكون من ستة محاضرات مختلفة يلقيها عدد من الأساتذة من مختلف التخصصات عن جميع إصابات البطن فى تدريب عملى فى مركز الأبحاث التجريبية بالكلية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد صبح للتدريب على كيفية مواجهة الأمراض، والتعامل مع كافة المخاطر التى قد تتواجد وقت الجراحة مع إضفاء نوع من الخبرة اللازمة للتعامل مع الجراحات المختلفة مع وضع المتدرب تحت ضغط عصبى، لكى تتناسب مع نفس ظروف مواجهته لمريض الطوارئ المصاب، ثم يلى ذلك مباشرة امتحان نظرى.

وقام بالإشراف على الدورة الدكتور عبد الحكيم الخولى والدكتورة دعاء منصور، والدكتور نشأت نعمان، بينما قام بالتدريب الدكتور إبراهيم داود، والدكتور سلمى صبرى، والدكتور حسام الغضبان، والدكتور محمد الأسمر.

وكان عدد المتدربين أربعة وهم الأستاذ الدكتور محمد الجندى الرئيس السابق للوحدة، والأستاذ الدكتور أحمد معتمد، والدكتور أحمد نجم وقد أتموا الدورة بنجاح.

وسوف يتم إجراء هذه الدورة بصفة دورية، وذلك لتدريب أكبر عدد من الجراحين على الطريقة المثلى للتعامل مع مرضى الحوادث والإصابات.