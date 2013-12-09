نصائح مهمة للتعامل مع آلام الرقبة

تعتبر الرقبة أكثر جزءًا فى العمود حركة، ولكنها من أقل الأجزاء فى العمود الفقرى فى الحماية، لذلك فهى أكثر تعرضا للإصابة والألم.

يوضح الدكتور أسامة محمد عبد الجواد، نائب رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى بنها التعليمى، أن الرقبة تتكون من 7 فقرات عظمية فقط، ومع ذلك تعمل على دعم الرأس التى تزن من 5 إلى 10 كيلو جرامات.

وأشار الدكتور أسامة إلى أن الرقبة من أكثر أجزاء الجسم حركة، ولذا نكاد أن نصرح بأنه لا يوجد شخص إلا ويشكو منها فى فترة ما من حياته، مشيرا إلى أنه من أسباب آلام الرقبة، عاداتنا اليومية السيئة التى تسبب الإجهاد المستمر لعضلات الرقبة، وخاصة عند قضاء ساعات طويلة خلف عجلة القيادة، أو الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة، أو الجلوس على المكتب لممارسة الكتابة، مشيرا إلى ممارسة العادات السيئة المكتسبة أثناء النوم، أو الجلوس.

وأكد أسامة، أن الوضع السليم للرقبة أثناء السير أو الجلوس، هو أن تتعامد الرقبة مع الجسم كحرفT، مشيرا إلى أن من أشهر الأمراض التى تسبب آلام الرقبة، هى الإصابة بالتهابات عضلية مزمنة، أو نتيجة وجود خشونة فى الفقرات التى تقع فى منطقة الرقبة، أو بسبب وجود انزلاق غضروفى فى الفقرات العنقية، بالإضافة إلى أن حوادث الطرق من أهم الأسباب التى تؤدى إلى تضرر الرقبة بشدة والتى قد تؤدى إلى شلل تام.

وأضاف دكتور أسامة، أن من أعراض آلام الرقبة شعور المريض بألم شديد بالرقبة مع تيبس وتصلب فى العضلات، وقد تزداد الأعراض مع استمرار العمل لفترة طويلة فى وضع الجلوس، أو الوقوف وقد يلاحظ المريض وجود صوت احتكاك أو فرقعة مع حركة الرقبة، كما يحدث أحيانا أن يصاب بالدوار أو الصداع، وربما زاد الألم فينتشر إلى الكتف والذراع والساعد أو مؤخرة الرأس وأعلى الظهر، وبين لوحى الكتف، وفى بعض الأحيان الشديدة ومع الضغط على جذور الأعصاب بالفقرات العنقية قد يشعر المريض بالتنميل أو الألم أو ضعف فى عضلات الذراعين أو اليدين والأصابع.

وأكد أنه فى حالة تناول أدوية لتخفيف هذا النوع من الألم، يجب استخدام الجرعات التى يصفها الطبيب من مسكنات ومضادات للالتهاب وباسط العضلات كاملة، وأحيانا نحتاج إلى دعم لتخفيف الألم، والحمل عن الرقبة بتركيب رقبة أسفنجية، وفى الحالات الشديدة نحتاج إلى حقن الكورتيزون مع حقن مخدرة بالقرب من جذور الأعصاب، وأيضا إلى التخدير الكهربائى للأعصاب عبر الجلد، مشيرا إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى التدخل الجراحى، وهى قليلا ما نحتاج إليها لتخفيف انضغاط جذور الأعصاب أو الحبل الشوكى.

وقدم دكتور أسامة نصائح لتخفيف آلام الرقبة، وهى الحرص على الوقوف مرفوع القامة على شكل حرف T، بالإضافة إلى الامتناع عن الوقوف الثابت لفترات طويلة، مع مزاولة تمرينات العنق عند الجلوس على المكتب لفترات طويلة، والاهتمام بأسلوب النوم ومواصفات الوسادة الصحية، بألا تكون مرتفعة أو لينة، مع الابتعاد عن التحدب، أو الانحناء للأمام أثناء العمل المكتبى، أو قيادة السيارة، مع ضرورة الحفاظ على القوام فى وضع مستقيم.