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أمن الإسكندرية يقبض على بلطجية يعملون لصالح الأخوان

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قالت مديرية أمن الأسكنرية أنه فى إطار جهود المديرية لمكافحة الجريمة وأعمال عنف و ترويع للمواطنين خلال المسيرات التى يتم تنظيمها عن طريق جماعة الإخوان المسلمين وبمتابعة تلك العناصر التى تقوم بتنظيم تلك المظاهرات الغير سلمية والتى تقوم بحشد وتجميع البلطجية وحاملى السلاح مقابل أجر مادى، فقد وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء ناصر العبد – مدير المباحث الجنائية تفيد بتواجد المسجل خطر يدعى “ناصر أبو الحمد إبراهيم” وأحد البلطجية المشاركة في تظاهرات الإخوان وبصحبته مجموعة من الخارجين عن القانون والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بناءً على قرار من النيابة العامة.

وعلى الفور قامت مأمورية وتمكنت من ضبط المتهم وبصحبته كلاً من “حسن السيد محمد – محمود حسن محمود إبراهيم ” وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكاب واقعة القضية المذكورة بصحبة الأشخاص المضبوطين معه .

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