شكل جديد لقنوات الإسكندرية في يناير المقبل

كتب : انتصار حسني الأحد 08-12-2013 21:02

زار الدكتور هاني جعفر، رئيس قطاع القنوات الإقليمية، اليوم، قناة الإسكندرية لمتابعة عملية التطوير والتحديث بالقناة، حيث تنطلق في ثوبها الجديد مع بداية عام 2014، وستظهر بشكل جديد من حيث الديكورات والمحتوى البرامجي.

وصرّح الدكتور هاني جعفر بأنه تم الاتفاق مع محافظة الإسكندرية على حجز مجموعة من إعلانات out door لوضع إعلانات عن القناة في ثوبها الجديد.

وخلال جولته، استمع الدكتور هاني جعفر إلى شرح من رئيس القناة حول المراحل التي تم تنفيذها من برنامج التطوير، كما استمع إلى مشكلات العاملين، ووعد بحل كل المشكلات والعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لعملية تحديث وتطوير تليفزيون المحروسة التي تأتي في إطار توجيهات الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، بالعمل على تطوير شكل ومحتوى البرامج بكل القنوات الإقليمية، وسيتم في الأسبوع المقبل استكمال الجولة بزيارة قناة الدلتا بطنطا للوقوف على مراحل التطوير لتنطلق في ثوبها الجديد مع بداية العام.