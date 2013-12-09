البرلمان الليبي يعتمد خارطة الطريق الخاصة بإنهاء معاناة النازحين

قال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الليبي، عمر حميدان، إن المؤتمر اعتمد في جلسته، مساء الأحد، خارطة الطريق الخاصة بمعاناة النازحين، والتي تم عرضها على المؤتمر والتصويت عليها بـ 118 صوتا من أصل 135 صوتاً.كان المؤتمر الوطني العام الليبي تابع في جلسته المسائية، الأحد، موضوع النازحين البالغ عددهم حوالي 70 ألف نازح، والذين يعانون من ظروف معيشية قاسية.وأضاف «حميدان» أن الخارطة نصت على تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تضم أعضاء من المجالس المحلية، والعسكرية للمدن التي يتواجد بها النازحون «طرابلس ، بنغازي، سبها» على أن تقوم اللجنة بالاستماع إلى الشكاوى وحصرها ضد مجرمي «حرب التحرير»، وكل من تلطخت يداه بدماء الشهداء من أبناء «تاورغاء»، في مدة أقصاها 30 يوما، على أن تقدم اللجنة تقريرها بعد ذلك لعضو النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم لنيل جزائهم عما ارتكبوه من جرائم. وأوضح «حميدان» أن الخارطة تنص على أن تقوم الحكومة بوضع آلية وموعد لعودة النازحين تحت إشراف الجيش الليبي الوطني، والقيام بتعويض النازحين وفق ما تراه الحكومة مناسبا، والعمل على إعادة بناء المساكن المهدمة كنوع من العدالة الانتقالية.وأشار «حميدان» إلى أن خارطة الطريق تنص أيضاً على عودة النازحين من مناطق «الصيعان»، وتقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات بشأن إلزام جميع الأطراف بالتهدئة وذلك في مدة 10 أيام.إعلان - Ads إعلان - Ads
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