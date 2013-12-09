برامج للشؤون الإسلامية عن تعزيز الوسطية وترسيخ الاعتدال ومحاربة الأفكار المنحرفة في مناطق المملكة

عملت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عبر مجموعة من البرامج والدورات والندوات المتخصصة لتعزيز الوسطية وترسيخ الاعتدال ومحاربة الأفكار المنحرفة والهدامة، حيث نظمت على مدار السنوات الماضية المئات من ندوات الأمن الفكري وتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف لمنسوبيها من الأئمة والخطباء والدعاة خلال الأربعة الأعوام الماضية بلغ عددها (417) ندوة في جميع مناطق المملكة، وشارك في محاضراتها (500) من العلماء والمختصين وطلبة العلم، كما نظمت الوزارة (707) ندوة للنساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

د. السديري: أكثر من 15 ألف خطيب استفاد من البرامج و500 عالم ومختص شارك في المحاضرات

وقال وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري أن هناك لجان لتقييم أعمال هذا البرنامج بلغ عددها (13) لجنة تجتمع بشكل دوري وتقترح الموضوعات ذات العلاقة بأهداف اللجان والعناوين المناسبة للندوات الشهرية والأسماء المرشحة للمشاركة فيها، كما أن نخبة من علماء المملكة ومنهم سماحة المفتي العام وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الشرعية وأعضاء لجان المناصحة، شاركوا في محاضرات هذا البرنامج تجاوز عددهم (500) من العلماء والمختصين وطلبة العلم الذين لديهم القدرة والإمكانات المؤهلة لمعالجة موضوعات الندوة، استفاد منها مايزيد على خمسة عشر ألف خطيب جامع، ووزعت عشرات الآلاف من المطبوعات المقروءة والمسموعة والرقمية، منوهاً بالأثر الإيجابي لهذا البرنامج في جميع مراحله تجاه تحقيق الأهداف المنشودة التي من أبرزها تعزيز الوسطية لدى الدعاة ومنسوبي المساجد، ومواجهة التيارات المنحرفة وخاصة تيارات العنف والغلو والتطرف، وتوثيق ارتباط المشاركين بالوزارة وبرامجها، وإبراز دور الوزارة في التوعية العلمية والفكرية، بالرد على الشبهات التي تثار من الإرهابيين والتكفيريين.

وأبان الدكتور السديري أن البرنامج عالج مجموعة من الموضوعات منها التأسيس والمحددات لمفاهيم (الوسطية، الأمن الفكري، الإرهاب، الغلو، التطرف)، والحوار وأثره في البناء الفكري الإيجابي، والأمن الفكري (المسؤولية الشرعية)، وتفعيل خطبة الجمعة في تحقيق الأمن الفكري، ورسالة المسجد وأثرها في تعزيز الوسطية في المجتمع، والخطاب الدعوي وأثره في مواجهة الانحرافات الفكرية ،وفقه الأزمات والفتن والنوازل، والغلو (الجذور والمنابع)، والمسائل المعاصرة في فقه الجهاد، ومسائل الإيمان والكفر (تأصيل وضوابط)، وضرورة النظر المقاصدي للداعية والخطيب، والسياسة الشرعية وأثرها في رعاية المصالح العليا.

وأفاد الدكتور السديري أن البرنامج لم يقتصر على الرجال بل خصصت ندوات للنساء موجهة للعاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم تضمنت العناوين التالية:

دور المرأة في مكافحة الأفكار الضالة، ودور المرأة في تنشئة الناشئة على الوسطية والاعتدال، ودور المرأة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ودور المرأة في المحافظة على كيان الأسرة من الانحراف، ودور المرأة في تعزيز الوطنية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأمراض القلوب وأسباب الأفكار المنحرفة، ومظاهر وسطية الإسلام وسماحته، ولزوم الجماعة والتحذير من فرقة الأمة، وفتن تحيط بالأسرة (الأفكار المنحرفة)، وقواعد النبوة في التربية الإسلامية.

واسترسل قائلاً: كما تم إقامة أكثر من (707) ندوة للتوعية العلمية والفكرية الموجهة للنساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، منها (24) ندوة في منطقة مكة المكرمة، و(33) في منطقة الرياض، وفي المنطقة الشرقية (38) ندوة، و(499) ندوة في منطقة القصيم، و(54) في منطقة حائل، وفي منطقة نجران (25) ندوة، وفي منطقة الجوف (12) ندوة، و(19) في منطقة تبوك، وفي منطقة الحدود الشمالية (3) ندوات.

الجدير بالذكر أن أعداد الندوات التي أقيمت في مناطق المملكة المختلفة على مدار الأعوام الماضية على النحو التالي: في العام 1431ه، في منطقة مكة المكرمة (6) ندوات، وفي منطقة المدينة المنورة (2) ندوتان، وفي منطقة الرياض (20) ندوة، وفي المنطقة الشرقية (17) ندوة، و(14) ندوة في منطقة القصيم، وفي منطقة عسير (3) ندوات، وفي منطقة جازان (6) ندوات، وفي منطقة نجران (5) ندوات، وفي منطقة حائل (3) ندوة، وفي منطقة الباحة (12) ندوة، وفي منطقة الحدود الشمالية (3) ندوات، وفي منطقة الجوف (6) ندوات، وفي منطقة تبوك (4) ندوات.

وفي عام 1432ه، بلغ عدد الندوات في منطقة مكة المكرمة (12) ندوة، وفي منطقة المدينة المنورة (3) ندوات، وفي منطقة الرياض (39) ندوة، وفي المنطقة الشرقية (9) ندوات،و(45) ندوة في منطقة القصيم، وفي منطقة عسير (7) ندوات، وفي منطقة جازان (6) ندوات، وفي منطقة نجران (6) ندوات، وفي منطقة حائل (34) ندوة، وفي منطقة الباحة (11) ندوة، وفي منطقة الحدود الشمالية (6) ندوات، وفي منطقة الجوف (6) ندوات، وفي منطقة تبوك (3) ندوات.

وفي عام 1433ه، بلغ عدد الندوات في منطقة مكة المكرمة (3) ندوات، وفي منطقة الرياض (19) ندوة، وفي منطقة القصيم (46) ندوة، وفي منطقة حائل (8) ندوات، وفي منطقة الحدود الشمالية (3) ندوات، وفي منطقة نجران (1) ندوة، وفي عام 1434ه بلغ عدد الندوات في منطقة الرياض (32) ندوة، و(15) ندوة في منطقة القصيم، وفي منطقة الحدود الشمالية (2) ندوتان.