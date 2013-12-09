مدير الأمن العام يواسي ذوي 7من طلبة مدينة تدريب الأمن العام في القصيم

نقل قائد مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم العقيد الدكتور عبدالله بن ناصر الغفيص تعازي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني لذوي (7) من طلبة المدينة الملتحقين في الدورة التأهيلية لعام1434-1435 والذين انتقلوا لجوار ربهم في حادثين مروريين بالقصيم وحائل يومي الخميس والسبت الماضيين، كما أدى العقيد الغفيص وعدد من منسوبي مدينة تدريب الأمن العام بالقصيم صلاة الميت على جثماين المتوفين بجامع الراجحي بمحافظة حفر الباطن وجامع برزان بمدينة حائل، كما شيع العقيد الغفيص وعدد من منسوبي مدينة تدريب امن القصيم والحضور جثماين المتوفين داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة، وقد عبر ذوو المتوفين عن شكرهم لمن واساهم في أبنائهم سائلين الله ان لايري الجميع مكروهاً في عزيز.

وكان حادث مروري بالقرب من مركز قبة قد قضى على (5) من طلبة المدينة يوم الخميس الماضي بعد مغادرتهم لمدينة التدريب في إجازة نهاية الأسبوع إضافة لسادس في السيارة الأخرى فيما قضى حادث مروري آخر بحائل على(2) من طلبة المدينة يوم السبت اثناء عودتهما للمدينة برفقة زملائهما.

وعبر مدير مدينة تدريب الامن العام بالقصيم العقيد دكتور عبدالله الغفيص عن خالص تعازيه والقيادات الأمنية لذوي متدربي المدينة سائلين الله ان يغفر لهم وان يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.