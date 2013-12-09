مستشفى الجزيرة بالرياض ينقذ حياة سيدة من «حمل هاجر»

أنقذ فريق طبي في مستشفى الجزيرة بحي النسيم في الرياض حياة سيدة تبلغ من العمر (22عاماً) بعد استئصال حمل هاجر (حمل خارج الرحم) من على المبيض الأيمن خلال فترة قصيرة من حضورها إلى قسم الطوارئ.

وتمكن الفريق من المحافظة على مبيضيها ورحمها والبوقين (قناتي فالوب) الرحميين ووقف النزيف، حيث كان هذا الحمل مسبباً لنزف داخلي شديد وتجمع للدم وصل إلى المناطق المحيطة بالكبد والطحال ومهدداً لحياتها وسلامة أعضائها الداخلية وكليتيها وقد استدعى التخلص من آثار الدماء داخل التجويف البطني لاستخدام أكثر من عشر لترات من المحاليل الطبية، وقد استقرت حالتها وخرجت من المستشفى وهي في حالة صحية ونفسسية جيدة.

وقال الدكتور وليد الراعي استشاري أمراض النساء والتوليد وجراحة المناظير، المشرف على الحالة أن الفحص المبكر أثناء الحمل يساهم بشكل كبير في الكشف عن حالات الحمل الهاجر بمرحلة مبكرة خاصة إذا كان هنالك سيرة مرضية لحمل هاجر سابق أو التهابات الحوض فإن إجراء فحص السونار الداخلي بعد أسبوع من تأخر دورة الطمث وإجراء الفحص الرقمي لهرمون الحمل يعتبر ضرورة ملحة لتفادي حدوث مضاعفات ونزف داخلي وفقدان لأحد البوقين الرحميين وحتى أنه قد يجنب السيدة إجراء عملية جراحية ويمكن التخلص من هذا الحمل بإعطاء عقار بالعضل.

وأضاف أن حدوث الحمل الهاجر على المبيض يعتبر من الحالات النادرة التي قد تحدث مرة في كل مئة ألف حالة في الأحمال التلقائية إلى ثلاث عشرة حالة لكل مئة ألف حالة في حالة الحمل بواسطة الحقن المجهري حسب الإحصائيات العالمية، مشيراً إلى أنه يعد من الأسباب الرئيسة لمرض ووفيات الأمهات في بداية الحمل. وتعتبر خدمات النساء والتوليد في مستشفى الجزيرة من الخدمات المميزة لما يتمتع به قسم النساء والتوليد من كفاءات مهنية مميزة.