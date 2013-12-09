مسئول بمعبر رفح: إدخال 93 شاحنة مواد بناء إلى غزة

أعلن مسئول بميناء رفح البرى أمس الأحد، عن دخول 93 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، عن طريق الميناء، وذلك طبقا للمنحة القطرية.

وأوضح المسئول أن هناك 59 شاحنة أقلت 2655 مترا مكعبا من الحصمة (الزلط الصغير)، 20 شاحنة أقلت 1260 طن أسمنت، 9 شاحنات أقلت 540 طن حديد، و5 شاحنات أقلت 1250 برميل بيتومين الخاص برصف الطرق.

وأشار إلى أنه سبق خلال الفترة الماضية إدخال 30 شاحنة أقلت 1270 طنا و1748 برميلا من البيتومين الخاص برصف الطرق، 122 شاحنة أقلت 8142 طن حديد، 536 شاحنة أقلت 30 ألف و417 طن أسمنت، 8301 شاحنة أقلت 208 آلاف و700 متر مكعب من الحصمة (الزلط الصغير)، وشاحنة واحدة أقلت 3 أطنان من سيور الكسارات، وذلك طبقا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها، ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وسيتم إدخال باقى الكميات تباعا.