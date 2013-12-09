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بطرس غالى: "مبارك" و"مرسى" يتحملان مسئولية تدهور أوضاع البلاد

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بطرس غالى: "مبارك" و"مرسى" يتحملان مسئولية تدهور أوضاع البلاد بطرس غالى: "مبارك" و"مرسى" يتحملان مسئولية تدهور أوضاع البلاد

قال الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن فترة الحكم التى تولى فيها الرئيس المعزول، محمد مرسى، بحاجة إلى 5 سنوات لكى يتم إصلاح ما ارتكبه من أخطاء، محملا فى الوقت نفسه الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، مسئولية ما آلت إليه الأوضاع فى البلاد.

وأضاف غالى، فى حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" المذاع على قناة "العربية الحدث"، أننا نعانى من مشكلة الانفجار السكانى والخوف الأكبر أننا لا نعرف طريقا لمعالجة أكبر مشكلة زيادة عدد السكان، فبعد 10 سنوات سيكون هناك نحو 15 مليون نسمة زيادة، من أين سنطعمهم ونوفر لهم احتياجاتهم؟ هل تستطيع أن تحدد النسل كما فعلت الصين على سبيل المثال؟.

وتابع: أن الفقر والجهل هو أبرز المشاكل التى يعانى المجتمع المصرى والعالم العربى على السواء، وأن يجب الاستعانة بخبراء ذا كفاءة عالية من أجل التغلب على هذه المشاكل.

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