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ندوة بالكنيسة الإنجيلية بالفيوم تحذر عمال النظافة من خطر النفايات الطبية

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حذرت الدكتورة وفاء فيكتور أستاذة الأمراض الجلدية بمحافظة الفيوم عمال النظافة بالمحافظة من ضرورة الحذر عند تعاملهم مع جمع القمامة أثناء عملهم اليومى ، خاصة القمامة التى يوجد بها نفايات طبية والتى يقوم بالقائها بعض الأطباء فى صناديق القمامة لوجود حقن ملوثة وسامة من الممكن أن تصيب عامل النظافة بالإيدز وفيرس c .

جاء ذلك خلال ندوة التوعية التى نظمتها الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الفيوم اليوم والهيئة القبطية الإنجيلية لعمال النظافة التابعين لمجلس مدينة الفيوم برعاية القس مدحت غطاس راعى الكنيسة بالفيوم والمهندس سالم صابر وأسامه رحيل رئيس حى الجون ونائب رئيس مركز ومدينة الفيوم وأكثر من 60 من عمال النظافة بمدينة الفيوم .

طالبت وفاء عمال النظافة بالمحافظة بضرورة استخدام الجاونتى والكمامة أثناء العمل فى جمع ورفع القمامة منعا للإصابة بالأمراض المعدية ، وكذلك خلع بدلة العمل عند الذهاب للمنزل وعدم تقبيل الأبناء ببدلة العمل وغسيل اليدين جيدا بالصابون وأحد المطهرات .

وأكدت بأن صحة عمال النظافة بالفيوم تهم شعب الفيوم لأنها فئة تؤدى واجبها نحو المجتمع وفئة واجبة الاحترام والتقدير والتحية.

كما قام القس مدحت غطاس راعى الكنيسة الإنجيلية بتوزيع جاونتات وكمامات بالمجان على جميع العمال الحاضرين للندوة .9999

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