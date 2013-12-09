تركيا تبدى قلقها على مصير الآثار العثمانية فى ليبيا

أبدت الحكومة التركية قلقها على مصير الآثار التى تعود إلى العهد العثمانى، والموجودة فى ليبيا، ولاسيما بعد هدم ضريح مراد آغا فى ضاحية تاجوراء بالعاصمة طرابلس، جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة الليبية طرابلس بين السفير التركى لدى ليبيا أحمد باكش، ووزير الثقافة الليبى الحبيب الأمين.

وقال عادل صنع الله مدير مكتب الإعلام بوزارة الثقافة الليبية، فى تصريحات صحفية يوم الأحد، إن "الحكومة التركية طلبت بعض الإيضاحات من الحكومة الليبية عن الحماية المتوفرة للأماكن الأثرية، التى تعود للحقبة العثمانية فى ليبيا".

ومضى قائلا: إن "اللقاء بين الوزير الليبى والسفير التركى عقد يوم الخميس الماضى، بناءً على طلب من السفارة التركية فى ليبيا".