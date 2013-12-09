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"الجربا": نثمن الدور الذى تقوم به الكويت لمواجهة الكارثة فى سوريا

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"الجربا": نثمن الدور الذى تقوم به الكويت لمواجهة الكارثة فى سوريا "الجربا": نثمن الدور الذى تقوم به الكويت لمواجهة الكارثة فى سوريا

أكد رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، أن دول مجلس التعاون الخليجى هى الظهر والسند للشعب السورى، مثمنا الدور الكبير الذى تقوم به دولة الكويت فى مواجهة الكارثة والمأساة الإنسانية فى سوريا.

وقال الجربا فى لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بثته مساء أمس بمناسبة زيارته الحالية للكويت "إنها الزيارة الأولى بالنسبة للمعارضة السورية بشكل رسمى إلى دولة الكويت، واعتبر نفسى بين أهلى"، ولفت إلى الأهمية الكبيرة التى تنطوى عليها الزيارة "فى هذا الوقت الذى تعيشه سوريا خصوصا قبيل انعقاد القمة الخليجية فى الكويت بعد غد الثلاثاء، حيث وضعنا القيادة السياسية فى الجو السائد من النواحى السياسية والميدانية والإنسانية التى تعيشها سوريا".

وأعرب عن اعتقاده بأن الصورة "ستنقل إلى القادة الخليجيين عن طريق القيادة الكويتية، لأن القضية السورية ستكون لب نقاشاتهم"، منوها بالدور الكبير الذى تقوم به الكويت بالنسبة لموضوع المانحين للاجئين السوريين "حيث استضافت فى يناير الماضى المؤتمر الدولى الأول للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا، وكان لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور كبير فيه وساهمت الكويت فيه مساهمه كبيرة وقوية".

وأشارالجربا إلى أن الكويت ستستضيف أيضا فى يناير المقبل المؤتمر الثانى للمانحين، وقال من الأهمية "إننا نناقش مع القيادة الكويتية جميع هذه الأمور، لاسيما أن بلدنا تعيش كارثة إنسانية حقيقية".

وأوضح الجربا أن الصورة، عقب تشرفه بلقاء أمير الكويت، "قد أصبحت متكاملة، وقال إننى أعتقد أنه سيكون للكويت دور كبير فى هذا الموضوع وستضع علاقتها الدولية والإقليمية والعربية لإنجاحه".

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