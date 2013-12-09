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موناكو ينقض على الوصافة بدون فالكاو

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موناكو ينقض على الوصافة بدون فالكاو موناكو ينقض على الوصافة بدون فالكاو

باريس، (إفي): استعاد موناكو وصافة الدوري الفرنسي بفوزه اليوم على ضيفه أجاكسيو بهدف دون رد في الجولة الـ17.

واستغل فريق الإمارة الثرية تعثر ليل بخسارته في وقت سابق اليوم امام ليل 0-1 لينقض على الوصافة مجددا.

جاء هدف الفريق الأبيض والأحمر عبر نجمه إيمانويلي ريفيري، في غياب نجم موناكو راداميل فالكاو للإصابة.

ورفع موناكو - فريق المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري - رصيده الى 38 نقطة في المركز الثاني، متفوقا على ليل بنقطتين بعد أن أجبره على الرجوع للمركز الثالث.

أما باريس سان جيرمان حامل اللقب فيحتفظ بصدارته على بعد نقطتين من موناكو، الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى.

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