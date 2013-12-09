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مسؤول ليبي: فتح خط الغاز المغذي لمحطة الرويس تم بالتعاون مع "عقلاء الأمازيغ"

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مسؤول ليبي: فتح خط الغاز المغذي لمحطة الرويس تم بالتعاون مع "عقلاء الأمازيغ" مسؤول ليبي: فتح خط الغاز المغذي لمحطة الرويس تم بالتعاون مع "عقلاء الأمازيغ"

كتب : أ ش أ الإثنين 09-12-2013 00:02

أكد نائب رئيس مجلس طرابلس المحلي الليبي، عادل القريو، الأحد، أن فتح خط الغاز المغذي لمحطة الرويس جرى بالتعاون مع عقلاء مكون الأمازيغ، مشيرًا إلى أن الأمازيغ لهم الحق في المطالبة بـ"دسترة" لغتهم، إلا أن الطريقة التي انتهجوها في الاعتصام وتضررت منها العاصمة، إلى جانب كثير من المدن، تعد غير مقبولة.

وأضاف نائب رئيس مجلس طرابلس أن مجلسه تحاور مع عدد من أعضاء المجالس المحلية للمدن التي يقطنها الأمازيغ في جبل نفوسة، وبيّن لهم وجوب أن يكون الاعتصام مدنيًا بعيدًا عن المساس بمؤسسات الدولة وتعطيلها.

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