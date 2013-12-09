الوزراء الجدد بحكومة الخرطوم يؤدون القسم الجمهوري اليوم

كتب : أ ش أ الإثنين 09-12-2013 00:38

يؤدي نواب ومساعد رئيس الجمهورية السوداني، ووزراء حكومة الخرطوم الجدد، القسم أمام الرئيس عمر البشير، اليوم، بمقر القصر الجمهوري، وقد أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا مساء اليوم بتعيين الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية، ومرسوما بتعيين حسبو محمد عبد الرحمن نائبا لرئيس الجمهورية، ومرسوما آخر بتعيين إبراهيم أحمد غندور مساعدا لرئيس الجمهورية.

كما أصدر البشير مرسوما جمهوريا قضى بتعيين وزراء حكومة الخرطوم الجدد، وهم: المهندس صلاح الدين ونسى محمد خير - وزارة رئاسة الجمهورية، والمهندس عبد الواحد يوسف إبراهيم - وزارة الداخلية، والطيب حسن بدوي - وزارة الثقافة، وبدر الدين محمود عباس - وزارة المالية والاقتصاد الوطني، المهندس إبراهيم محمود حامد - وزارة الزراعة والري، السميح الصديق النور - وزارة الصناعة، والمهندس مكاوي محمد عوض - وزارة النفط، ومعتز موسى عبد الله سالم - وزارة الموارد المائية والكهرباء، وأحمد محمد صادق الكاروري - وزارة المعادن، والدكتورة سمية محمد أحمد أبو كشوة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة تهاني عبد الله عطية - وزارة العلوم والاتصالات، وفرح مصطفى عبد الله - الوزير بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي.

كما أصدر البشير، مرسوما جمهوريا اليوم، قضى بتعيين وزراء دولة وهم: فضل عبدالله فضل - وزير دولة برئاسة الجمهورية، والدكتور الرشيد هارون آدم - وزير دولة برئاسة الجمهورية، وجمال محمود إبراهيم - وزير دولة بمجلس الوزراء، واللواء ركن يحيى محمد خير - وزير دولة بوزارة الدفاع وكمال الدين إسماعيل سعيد - وزير دولة بالخارجية، وياسر يوسف إبراهيم - وزير دولة بوزارة الإعلام، وحاتم أبو القاسم مختار - وزير دولة بوزارة النفط، والدكتور عبيد الله محمد عبيد الله - وزير دولة بوزارة النفط، وجهاد حمزة حامد - وزير دولة بوزارة التجارة، وأوشيك محمد طاهر - وزير دولة بوزارة النقل والطرق والجسور، والصادق محمد على حسب الرسول - وزير دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، والصادق فضل الله صباح الخير - وزير دولة بوزارة العلوم والاتصالات، ومحمد أحمد عجب الله وزير دولة بوزارة الصناعة، وعلي محمد موسى تاور وزير دولة بالمجلس الأعلى للاستثمار.