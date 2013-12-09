الاحتياطي النقدي ينخفض 830 مليون دولار في نوفمبر

"المركزي": نتوقع ارتفاع الاحتياطي بدعم الاستثمارات العربية

كتب : إسماعيل حماد الأحد 08-12-2013 13:51

كشف البنك المركزي اليوم عن تراجع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه بنحو 830 مليون دولار خلال تعاملات الشهر الماضي، ليسجل رصيد قدره 17.76 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 18.59 مليون دولار في نهاية أكتوبر السابق.

وقالت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي المصري، لـ"الوطن"، إن ذلك الانخفاض يعد طفيفا مقارنة بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي التي يوفرها البنك المركزي شهريا، متوقعا ارتفاع الاحتياطي خلال الفترة المقبلة مدعوما بالاستثمارات العربية والأجنبية المتوقعه في إطار تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الذي تخطو فيه البلاد خطوات ثابتة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسفر فيه ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، الذي عقد مؤخرا في القاهرة عن تعهدات خليجية بضخ أكثر من 15 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر من عدة دول تصدرتها الإمارات والسعودية.