إضراب بـ"سانتامورا" للمنسوجات احتجاجا على معاقبة 5 عمال طالبوا بحقوقهم

كتب : نظيمة البحراوي الأحد 08-12-2013 15:56

أعلن العشرات من عمال مصنع "سانتامورا" للمنسوجات بالعاشر من رمضان، الدخول في إضراب عن العمل؛ احتجاجا على تعسف الإدارة ونقل 5 منهم لوظائف أقل، على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المادية.

وقال يوحنا زكريا، رئيس مجلس إدارة نقابة العمال بالمصنع، وأمين اللجنه العمالية بحزب مصر القومي، إنهم تقدموا منذ عدة أيام بشكوى لوزارة المالية بشأن التضرر من عدم حصولهم على حقوقهم المادية المتمثلة في نسبة من الأرباح والبدلات والعلاوات ورصيد الأجازات، مشيرا إلى أنه عقب مخاطبة الوزارة لإدارة المصنع لبحث مطالبهم تم اتخاذ عدة إجراءات تعسفية ضد العمال مقدمي الشكوى، حيث تم نقلهم لوظائف أقل.

وأوضح أن هؤلاء العمال هم كل من سمير حنا بولس، وعادل سمير، ومجدي نبيل، وسعد عبد الملاك، ويوحنا زكريا، وأشار إلى أنه يعمل مساعد مشرف غزل منذ 22 عاما، حيث تم نقله للعمل بأمن المصنع.

وأعلن العمال استمرارهم في الإضراب عن العمل لحين تحديد الإدارة موعدا لمناقشة مطالبهم المشروعة والاستماع لشكواهم.