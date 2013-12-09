متظاهرون يحطمون تمثال الزعيم السوفيتي «لينين» في «كييف»

حطم مئات المتظاهرين الأوكرانيين، الأحد، تمثال الزعيم السوفيتي الشهير «لينين» المنصوب في مدينة «كييف»، بالشواكيش والقضبان المعدنية.وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن المظاهرات بوسط كييف تأتي في إطار المطالبة باستقالة حكومة أوكرانيا؛ احتجاجا على رفضها إبرام اتفاق يسمح بإقامة علاقات أكثر تقاربا مع الاتحاد الأوروبي.وأضافت الشبكة أن مجموعة من المتظاهرين المعارضين لإقامة اتحاد جمركي مع روسيا أطلقت صرخات الابتهاج بإسقاط تمثال «لينين»، الذي ينطوي على أهمية رمزية للشراكة التاريخية بين أوكرانيا وروسيا.وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن المتظاهرين منحوا الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش، مهلة قدرها 48 ساعة لحل الحكومة الحالية في إطار الاحتجاج على تجميد اتفاق التقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي؛ نظرًا لمعارضة روسيا هذا الاتفاق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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