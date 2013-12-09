تصدع 4 منازل بسبب تسرب مياه الصرف الصحي بالغربية

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف الأحد 08-12-2013 22:37

شهد شارع زهير بمنطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى، حدوث تصدع وظهور شروخ فى جدران 3 منازل بشكل مفاجئ، جراء تسب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي، ما تسبب في الشقوق بأعمدة المنازل، التي يقطن بها أكثر من 4 عائلات.

وانتقل محمد الشريف رئيس حي أول المحلة، ومسؤولي الجهات التنفيذية إلى مكان الواقعة للوقوف على آخر تطورات الموقف، وتبين حدوث شروخ وتصدعات من جراء الهبوط الأرضي المفاجئ أمام عدد من العقارات.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالغربية كردون أمني حول المنازل المشار إليها، حفاظا على حياة أهالي وسكان المنطقة المشار إليها.