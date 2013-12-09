الببلاوي لـ"الخرافي" الكويتية: نعمل بجهد على تحسين مناخ الاستثمار

كتب : أحمد عبد العظيم ومصطفى فهمي الأحد 08-12-2013 20:34

التقى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد مجموعة شركات الخرافي الكويتية، بحضور وزير الاستثمار المهندس أسامة كمال، صرح بذلك السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الذي أوضح أنه تم خلال المقابلة بحث موقف استثمارات المجموعة في مصر.

وأكد "صلاح" ضرورة سبل تذليل ما قد يعترض شركات الاستثمار من عقبات، وكذلك إمكانيات زيادة استثمارات المجموعة خلال الفترة المقبلة في المجالات الاستثمارية والصناعات التي تمتلك فيها مصر مميزات نسبية جيدة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أن الحكومة تضع نصب أعينها العمل على تحسين مناخ الاستثمار، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات العربية، وذلك تعقيبا على ما أشار إليه الوفد الكويتي من نتائج إيجابية تمخض عنها منتدى الاستثمار المصري الخليجي الذي استضافته القاهرة مؤخرا.