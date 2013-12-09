الإعلان عن المسودة النهائية لمشروع قانون العمل.. وطرحها للحوار المجتمعي قريبا

"القوى العاملة": تعديلات القانون ستضمن حقوق العمال خاصة في القطاع الخاص

كتب : وفاء الصعيدي الأحد 08-12-2013 21:55

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، منذ قليل، عن المسودة النهائية لمشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تم البدء فيها منذ تولي كمال أبوعيطة مهام الوزارة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

وقال علاء عوض، المتحدث الرسمي للوزارة، إن التعديلات التي طرأت على القانون ستحافظ وتضمن حقوق العمال، خاصة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعد لإجراء حوار مجتمعي حول مسودة القانون.

وأوضح عوض، لـ"الوطن"، أن أبوعيطة قرر أن يتم إجراء الحوار المجتمعي بمشاركة كل من أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشؤون العمالية، وكل النقابات والاتحادات العمالية.

وننشر المسودة الأولي لمشروع قانون العمل: