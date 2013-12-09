وزير الخارجية الكويتى يلتقى رئيس ائتلاف المعارضة السورية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتى، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد رئيس "الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أحمد الجربا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم المستجدات السياسية على الصعيدين العربى والدولى.

وحضر اللقاء مدير إدارة الوطن العربى فى الخارجية الكويتية، السفير عبد الحميد على الفيلكاوى، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عزيز رحيم الديحانى، إضافة للوفد المرافق للجربا.

وجاء هذا اللقاء فى أعقاب استقبال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتى للجربا فى قصر بيان بمحافظة حولى شرقى الكويت، وذلك أيضا عقب لقاء الجربا مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى دار سلوى بمحافظة حولى.

وتأتى زيارة الجربا، التى تعد أول زيارة رسمية له إلى دولة الكويت، قبل يومين من القمة الخليجية المرتقب عقدها فى الكويت الثلاثاء المقبل، وقبل نحو شهر من مؤتمر "كويت 2" للدول المانحة لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا، وقبل نحو 6 أسابيع من مؤتمر "جنيف 2"، الخاص ببحث الأزمة السورية.