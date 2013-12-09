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إصابة 3 بصورة خطيرة في مواجهات بين مشجعين بالبرازيل

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إصابة 3 بصورة خطيرة في مواجهات بين مشجعين بالبرازيل إصابة 3 بصورة خطيرة في مواجهات بين مشجعين بالبرازيل

ريو دي جانيرو، (إفي): تسببت مواجهات عنيفة بين جماهير أتلتيكو باراناينسي وفاسكو دا جاما في إصابة ثلاثة أشخاص.

وسقط المشجعون بشكل خطير أوقفت المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

ووقع الحادث في ملعب جوينفيلي خلال مباراة حاسمة بالنسبة للفريقين حيث كان أتلتيكو يحتاج للفوز للتأهل لكأس ليبرتادوريس فيما يسعى فاسكو دا جاما للهروب من الهبوط.

وبدأت المواجهات العنيفة عقب تقدم أتلتيكو بهدف مبكر واضطر الحكام لايقاف المباراة بصورة مؤقتة وتم استئنافها بعدها بساعة عقب اعلان الشرطة أن الأمن أصبح مضمونا.

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