تعادل مثير بين إنتر وبارما 3-3 في الكالتشيو

روما، (إفي): انتهت المباراة المثيرة بين إنتر ميلان وضيفه بارما بتعادل إيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب جوزيبي مياتزا.

وحافظ إنتر على موقعه في المركز الرابع ببلوغه النقطة 28 ، فيما يحل بارما في المرتبة العاشرة بالكالتشو بعد الحصول على النقطة 18.

تقدم الضيوف مبكرا عبر المتألق نيكولاس سانسوني في الدقيقة11 بعد تلقيه تمريرة ماكرة من المخضرم أنطونيو كاسانو ضربت الدفاع.

وانتظر "الأفاعي" حتى الدقيقة 44 ليدرك النجم الأرجنتيني رودريجو بالاسيو التعادل من متابعة لعرضية البرازيلي جوناثان مورييرا.

لكن بعد دقيقة واحدة ارتكب الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش خطأ فادحا أهدى به بارما الهدف الثاني لماركو بارولو.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني حين نجح أصحاب الأرض في الانتفاضة وتسجيل هدفين في دقيقتين لبالاسيو والكولومبي فريدي جوارين الأول من رأسية حول بها عرضية مواطنه ريكي الفاريز، والثاني من تسديدة أرضية جميلة على حدود منطقة الجزاء.

غير أن الفرحة أجهضت بسبب هدف سانسوني الثالث لبارما من انقضاض رائع على الكرة بعد الافلات من رقابة الأرجنتيني ستيبان كامبياسو.