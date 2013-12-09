إصابة ضابط و4 جنود في إنقلاب سيارة شرطة على الطريق الدولى بكفرالشيخ

أدى انفجار إطار سيارة شرطة تقل العديد من الجنود المتوجهين إلى مدينة برج العرب قادمين من مديرية أمن بورسعيد إلى انقلاب السيارة ، والى أسفر عن إصابة 4 جنود وضابط .

> وكان اللواء عادل النطاط مدير أمن كفرالشيخ ، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد بركات مأمور مركز شرطة البرلس، بوقوع حادث انقلاب سيارة الشرطة رقم 6278 / ب 11 شرطة بيك أب، تابعة لأدارة قوات مديرية أمن بورسعيد ، قيادة المجند صلاح محمد محمد ، علي الطريق الدولي الساحلي أمام قرية الدعاء التابعة لمركز البرلس .

> وكانت السيارة تقل مجموعة قتالية ضمن مأمورية برئاسة الرائد مصطفي محمد مصطفي عطية الضابط بمديرية أمن بورسعيد ، لتأمين ترحيل 11 مسجونا ، لتسليمهم وإيداعهم بسجن برج العرب، بالإضافة إلي مواطن سوري الجنسية ، لتوصيله مطار برج العرب بالإسكندرية لترحيله إلي بلاده .

> وقد انتقل علي الفور المقدم علاء البراوي مفتش المباحث بمركز شرطة البرلس، والرائد محمد عماد، رئيس مباحث المركز، والمقدم جلال البيلي نائب المأمور، إلي مكان الحادث محل البلاغ ، وبالفحص تبين ان سبب الحادث اختلال عجلة قيادة السيارة من يد قائدها ، وإنفجار إطارها الخلفي الأيسر، مما أدي إلي انقلاب السيارة وحدوث تلفيات شديدة بها ، ( تطبيق الكابوت، والكابينه، وكسر بالزجاج الأمامي، وزجاج الكابينه، وفوانيس الأنارة ) .

> كما أسفر الحادث عن إصابة النقيب محمد محمد حسين ، و4 مجندين وهم متولي احمد كامل ، واحمد الدسوقي عبد الجليل ، وطه جلال عبد الحميد ، بالأضافة إلي إصابة المجند قائد السيارة ، وجميعهم من قوة إدارة القوات ، بمديرية أمن بورسعيد بكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم لمستشفي بلطيم المركزي لإجراء الأسعافات الطبية اللازمة لهم ، ولم يهرب أي مسجون .

> وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 17928 لسنة 2013 جنح مركز البرلس، وجاري العرض علي النيابه العامه لتولي التحقيق .