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إصابة ضابط و4 جنود في إنقلاب سيارة شرطة على الطريق الدولى بكفرالشيخ

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إصابة ضابط و4 جنود في إنقلاب سيارة شرطة على الطريق الدولى بكفرالشيخ إصابة ضابط و4 جنود في إنقلاب سيارة شرطة على الطريق الدولى بكفرالشيخ

إنقلاب سيارة -أرشيفية

 

أدى انفجار إطار سيارة شرطة تقل العديد من الجنود المتوجهين إلى مدينة برج العرب قادمين من مديرية أمن بورسعيد إلى انقلاب السيارة ، والى أسفر عن إصابة 4 جنود وضابط .
> وكان اللواء عادل النطاط مدير أمن كفرالشيخ ، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد بركات مأمور مركز شرطة البرلس، بوقوع حادث انقلاب سيارة الشرطة رقم 6278 / ب 11 شرطة بيك أب، تابعة لأدارة قوات مديرية أمن بورسعيد ، قيادة المجند صلاح محمد محمد ، علي الطريق الدولي الساحلي أمام قرية الدعاء التابعة لمركز البرلس .
> وكانت السيارة تقل مجموعة قتالية ضمن مأمورية برئاسة الرائد مصطفي محمد مصطفي عطية الضابط بمديرية أمن بورسعيد ، لتأمين ترحيل 11 مسجونا ، لتسليمهم وإيداعهم بسجن برج العرب، بالإضافة إلي مواطن سوري الجنسية ، لتوصيله مطار برج العرب بالإسكندرية لترحيله إلي بلاده .
> وقد انتقل علي الفور المقدم علاء البراوي مفتش المباحث بمركز شرطة البرلس، والرائد محمد عماد، رئيس مباحث المركز، والمقدم جلال البيلي نائب المأمور، إلي مكان الحادث محل البلاغ ، وبالفحص تبين ان سبب الحادث اختلال عجلة قيادة السيارة من يد قائدها ، وإنفجار إطارها الخلفي الأيسر، مما أدي إلي انقلاب السيارة وحدوث تلفيات شديدة بها ، ( تطبيق الكابوت، والكابينه، وكسر بالزجاج الأمامي، وزجاج الكابينه، وفوانيس الأنارة ) .
> كما أسفر الحادث عن إصابة النقيب محمد محمد حسين ، و4 مجندين وهم متولي احمد كامل ، واحمد الدسوقي عبد الجليل ، وطه جلال عبد الحميد ، بالأضافة إلي إصابة المجند قائد السيارة ، وجميعهم من قوة إدارة القوات ، بمديرية أمن بورسعيد بكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم لمستشفي بلطيم المركزي لإجراء الأسعافات الطبية اللازمة لهم ، ولم يهرب أي مسجون .
> وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 17928 لسنة 2013 جنح مركز البرلس، وجاري العرض علي النيابه العامه لتولي التحقيق .

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