أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

وزير لبناني: الحكومة الحالية ستمارس صلاحيات الرئاسة في حالة تعطيل الانتخابات

Google+ Print
وزير لبناني: الحكومة الحالية ستمارس صلاحيات الرئاسة في حالة تعطيل الانتخابات وزير لبناني: الحكومة الحالية ستمارس صلاحيات الرئاسة في حالة تعطيل الانتخابات

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

رأى محمد فنيش، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وممثل حزب الله في اللبنانية المستقيلة، أنه إذا لم يتم التوافق بين السياسيين في لبنان وتم تعطيل انتخابات الرئاسة المقررة في مايو من العام المقبل فإن حكومة تصريف أعمال الحالية يمكن لها أن تمارس صلاحية رئاسة الجمهورية.

وأوضح فنيش، في كلمة له خلال حفل تأبين، أن الحكومة المستقيلة لم يصدر مراسيم قبول استقالتها وحازت على ثقة المجلس النيابي عند تشكيلها، أما اللجوء إلى حكومة أمر واقع لا تحوز ثقة المجلس النيابي فإنها من الناحية الدستورية لا يمكن لها أن تمارس صلاحية رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن هذا لا يعني التمسك ببقاء الفراغ الحكومي بل للاستفادة من الوقت المتبقي للقبول بصيغة "9 - 9 - 6 "، لأنه لا يوجد فيها غلبة أو إلغاء لأحد، بل فيها تحقيق لمبدأ الشراكة.

وأعرب الوزير اللبنانى عن أمله في أن يسود التعقل ويتم الإقلاع عن سياسة نشر الفوضى كما حدث في طرابلس، وأن تكون فرصة تمكين الجيش اللبناني من بسط الأمن هناك حقيقية، وأن يحظى بالغطاء السياسي الحقيقي من القوى السياسية المؤثرة في طرابلس، لأن استمرار الوضع في طرابلس يؤدي إلى سيطرة ما يسمى بقادة المحاور، وإلى تشكيل بيئة مواتية لاحتضان هذه التيارات التكفيرية، وكل هذه النتائج ستصيب طرابلس وتلحق الضرر بأمن لبنان.

وفى سياق آخر، اعتبر فنيش أن لجوء إسرائيل إلى استهداف أحد قادة المقاومة هو مسعى ورهان لإضعاف قدرات المقاومة، مؤكدًا أن هذا يبوء دائمًا بالفشل، لأنه كلما اغتيل شهيد من المقاومة أو قادتها كان هناك دفعا إضافيا لمسيرتها، وقال: المقاومة لم تعد تعاني من مشكلة أفراد، لأن هناك العديد من أبنائها الجديرون بتولي أي مسئولية قد خلفها أي شهيد منها، وأكد أن استشهاد القائد حسان اللقيس لن يزيد المقاومة إلا رسوخا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة