ضبط 23بينهم تكفيرى وعضوبـ"بيت المقدس"معهما خرائط لمواقع أمنية بسيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء أن حصاد الحملات الأمنية التى شهدتها المحافظة اليوم فى إطار عمليات التمشيط والمداهمات لبؤر الإرهاب، أسفرت عن القبض على 23 مشتبها، بينهم قيادى تكفيرى وآخر من المنتمين لأنصار بيت المقدس، ضبط بحوزتهم خرائط تشير إلى مواقع أمنية وخدمية هامة، ومبالغ مالية وأسلحة.

وتم خلال هذه الحملات تدمير 27 عشة وحرق 4 فناطيس وقود، وسيارتين، و6 دراجات بدون أورارق، وذلك بعدة مناطق متفرقة تابعة لميدنتى الشيخ زويدورفح.

كما تم هدم منزل به نفق حدودى قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، وهدم 5 أنفاق حدودية بين مصر وقطاع غزة.