بالصور.. محافظة شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى لتحدى الإعاقة

نظمت مساء اليوم الأحد جمعية فرسان الإرادة بشمال سيناء بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، احتفالا شعبيا موسعا باليوم العالمى لتحدى الإعاقة.

وحضر الاحتفال اللواء مدحت صالح سكرتير عام محافظة شمال سيناء، واللواء جابر العربى رئيس مجلس إدارة فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، والشيخ عاطف العشرى مفتش أول الوعظ بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وحسن صالح رئيس مجلس إدارة جمعية فرسان الإدارة وقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية بالعريش، وشارك فى الاحتفال الذى نظم بحديقة الطفل بالعريش عدد كبير من متحدى الإعاقة ورموز المحافظة.

وفى كلمته، أعلن اللواء مدحت صالح سكرتير عام المحافظة أن المحافظة ملتزمة كليا بتشغيل المعاقين بنسبة 5% المقررة، مؤكدا أن ذوى الاحتياجات الخاصة فى المحافظة تمكن عدد كبير منهم من الاستفادة بفرص الوظائف المقررة وفقا لهذه النسبة.

وطالب رئيس مجلس إدارة فرسان الإرادة، الدولة بنظرة جدية لقضايا المعاقين، مشيرا إلى حقهم فى الحصول على وحدات سكنية مناسبة وعدم تهميش متطلباتهم الأساسية تحت شعار المساواة، لافتا إلى أنهم يعانون ظروف خاصة تمنعهم من أعمال يقوم بها أسوياء.

ودعا اللواء جابر العربى، الميسورين من رجال الأعمال فى المحافظة إلى دعم مشروعات ذوى الاحتياجات الخاصة، وأشار الشيخ عاطف الغمرى إلى ضرورة تكاتف المجتمع لمنع التمييز ضد المعاق.

وخلال الاحتفال تم تكريم فرسان الإرادة المثاليين، وهم كل من محمد صابر البستاوى، ومروة عبد الفتاح الشريف والعروسين من متحدى الإعاقة ولاء أحمد عطية ومحمد ياسر.

كما كُرم كل من محمد النخلاوى رئيس جمعية الأمل للمعاقين، وعاطف مظهر عثمان رئيس الجمعية الخيرية للصم، وشريف جمعة كامل نائب رئيس الجمعية الخيرية للصم.

وتم تكريم متحدى الإعاقة بشمال سيناء وهم، إبراهيم الشريف، وأحمد حمادة العبد، وأشرف إسماعيل عفيفى، وأيمن سعيد، وأحمد عبد القادر، ورامى فتحى سيفين، وراندا محمد الليثى، وسماح عبد العزيز حسن، وسيد إبراهيم المالح، صلاح راضى، وصلاح يونس، وعبد الله محمد، وعبد الفتاح محمد أجميعان، وعلا محمد عبدالحميد، وماجدة محمد أبو المجد، محمد فتحى حسين، ومحمد محمد الليثى، محمد نبيل، ومحمد نصر، ونوال ممدوح، ومحمد سليمان، والحسين حسان، وزينب عامر، وحسن موسى، وأمل العبد، ومحمد المطرى، ومحمد عيد.