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بالصور.."مرور مطروح" تضبط 2408 مخالفات و8 سيارات مسروقة خلال 10 أيام

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قامت إدارة مرور مطروح، برئاسة العميد هانى خير مدير الإدارة، بحملة مرورية خلال الـ10 أيام الماضية، من خلال نشر الأكمنة والحملات المرورية بشوارع مدينة مرسى مطروح، أسفرت عن ضبط 2408 مخالفات متنوعة، و8 سيارات مسروقة مبلغ بسرقتها من المحافظات المختلفة، وجارى العرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

وأعلنت محافظة مطروح أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بضرورة ضبط الطرق السريعة وشوارع وميادين المحافظة مروريا ومواجهة ومنع أى مخالفات أو تعديات مرورية من شأنها الإضرار بأرواح وممتلكات المواطنين، مع تشديد العقوبة على المخالفات والتجاوزات.

حيث أسفرت الحملات المرورية خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر الجارى عن ضبط 2408 مخالفات مرورية، بالإضافة إلى ضبط عدد 8 سيارات مبلغ بسرقتها وعدد 2 سيارة بدون لوحات معدنية وعدد 58 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وعدد 2 توك توك بدون لوحات معدنية.

وأكد العميد هانى خير مدير إدارة مرور مطروح استمرار التواجد المرورى وتكثيف الحملات بكافة أنحاء مدينة مرسى مطروح، طبقاً لتوجيهات محافظ مطروح لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور أو المبلغ بسرقتها والحد من المخالفات الصارخة التى من شأنها التسبب فى وقوع ، وذلك لفرض وتحقيق السيطرة والانضباط المرورى على جميع محاور المدينة.

وأضاف أن الحملة المرورية المكبرة استهدفت جميع المخالفات، وأسفرت عن ضبط 2408 مخالفات مرورية متنوعة، منها 500 مخالفة ترك السيارة بشوارع رئيسية تسبب تعطل المرور و150 مخالفة سير عكس الاتجاه و700 مخالفة انتظار خاطئ، و300 مخالفة سيارة بدون قيادة و600 سيارة بدون تسيير 70 مخالفة القيادة بدون استخراج رخصة تسيير و42 مخالفة القيادة بدون استخراج رخصة و46 تجاوز السرعات المقررة وتم التصالح الفورى 249 مخالفة.

من جانبه شدد محافظ مطروح على ضرورة بالتواجد المكثف لرجال المرور لضبط أى تجاوزات مرورية للسيارات المخالفة بدون لوحات أو قيادة الأطفال للسيارات والتروسيكلات مع التنبيه على تشديد العقوبة قانونيا على جميع المخالفات.

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