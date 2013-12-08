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933 طن قمح صالح للاستهلاك بمطحن دسوق بكفر الشيخ بعد تبخير الشونة

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933 طن قمح صالح للاستهلاك بمطحن دسوق بكفر الشيخ بعد تبخير الشونة 933 طن قمح صالح للاستهلاك بمطحن دسوق بكفر الشيخ بعد تبخير الشونة

أثبتت لجنة البحوث الزراعية بكفر الشيخ اليوم الأحد، والمشكلة من المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، صلاحية 933,734 طن قمح للاستهلاك الآدمى.

كانت المعامل المركزية بوزارة الصحة، أثبتت قبل ذلك عدم صلاحية هذه الكمية من القمح، حتى تم تحرير محضر بذلك، وبعد قرار محافظ كفر الشيخ، بتكليف الأستاذ الدكتور هانى البرهامى، من قسم بحوث القمح ووكيل محطة البحوث بسخا، والدكتور السيد عوض من قسم تكنولوجيا الأغذية بالبحوث، تم تبخير الشونة كاملة وبالفحص الظاهرى بعد عملية التبخير، تبين موت كامل للسوس والديدان، نتيجة عملية التبخير حتى تمت بنجاح بنسبة 100%، والنتيجة النهائية بعد التبخير وإجراء الفحص المعملى، رأت اللجنة أن القمح صالح للاستهلاك الآدمى، ويتم غربلته أمام اللجنة حتى يصبح صالح أمامها حتى عملية الطحن.

وبناء على صلاحية كميات القمح، قرر تركى أبو زهرة وكيل نيابة دسوق الجزئية، الإفراج عن الكمية المذكورة المتحفظ عليها، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للتوصيات التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من محافظ كفر الشيخ، بإذن من النيابة العامة، والتى انتهت إلى صلاحية الكمية المضبوطة بحالتها الحالية للاستهلاك الآدمى.

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مصر 365