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رئيس شركة الإسكندرية للبترول: نساهم بإنتاج كميات كبيرة من البوتاجاز

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رئيس شركة الإسكندرية للبترول: نساهم بإنتاج كميات كبيرة من البوتاجاز رئيس شركة الإسكندرية للبترول: نساهم بإنتاج كميات كبيرة من البوتاجاز

قال الكيميائى عوض أبوهلب رئيس الشركة إسكندرية للبترول إن الشركة تساهم بإنتاج كميات كبيرة من البوتاجاز للسوق المحلى من خلال وحدات التكرير، بالإضافة إلى إنتاج المازوت والسولار بما يستهدف إحداث حالة من الاستقرار داخل السوق المحلى.

وأكد أبو هلب فى بيان له، اليوم الأحد، أن الطاقة الإنتاجية لوحدات التكرير بالشركة تصل إلى 4.8 مليون طن سنوياً من الخامات المحلية والمستوردة لإنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة من البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت والترباين وقود النفاثات.

وأشار رئيس شركة إسكندرية للبترول إلى أن لدينا مجمعاً لإنتاج زيوت التزييت بطاقة إنتاجية 110 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى مجمع المذيبات البترولية، وأنها تقوم فى إطار سياسة التكامل بين شركات البترول بالمنطقة بتوفير المادة الخام الأولية كتغذية لمشروعات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب وميدور.

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