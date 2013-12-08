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حسام عيسى: الحضارة الفرعونية دليل قدرة المصريين على تخطى الصعاب

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حسام عيسى: الحضارة الفرعونية دليل قدرة المصريين على تخطى الصعاب حسام عيسى: الحضارة الفرعونية دليل قدرة المصريين على تخطى الصعاب

قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، إن التاريخ شاهد على حضارة التى شيدها الفراعنة منذ آلاف السنين.

وأضاف عيسى خلال افتتاح المؤتمر الدولى الأول لحماية وإدارة المواقع التراثية بمحافظة الأقصر، أن الحضارة الفرعونية ستبقى دليلاً دامغًا على قدرة المصريين على تخطى الصعاب وتجاوز الأزمات بشتى أنواعها.

وشدد عيسى فى كلمته على ضرورة الحفاظ على آثار مصر التى تفخر بها بين الأمم وعدم التهاون مع أى متجاوز فى حقها.

كانت محافظة الأقصر قد شهدت مساء الأحد بدء فعاليات المؤتمر الدولى الأول لحماية وإدارة المواقع التراثية بحضور الدكتور حسام عيسى والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر والدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم والسفير الألمانى بالقاهرة ورئيس جامعة حلوان.

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