بكار: قيادات "النور" مستعدة للشهادة فى قضية "فض اعتصام الاتحادية"

قال نادر بكار نائب رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن الإخوان اتهمونا بالتخوين بعد أن رفضنا الانضمام لهم لفض اعتصام الاتحادية فى ديسمبر 2012، كاشفًا عن قبول قيادات الحزب للإدلاء بشهادتها أمام القضاء فيما يخص هذه القضية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و14 شخصًا آخر، مضيفًا: إذا طلبت المحكمة حضور قيادات حزب النور للإدلاء بشهاداتهم فى قضية فض اعتصام الاتحادية سيلبون الدعوة".

وأضاف "بكار" فى حوار ببرنامج "مصر الجديدة" الذى يذاع على قناة الحياة 2، أن قضيتنا الأساسية هى الدستور ثم إكمال خارطة الطريق لاستكمال عملية التحول الديمقراطى، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى للمظاهرات فى الشارع المصرى تهدف فى المقام الأول إلى تعطيل خارطة الطريق، والوقوع فى فخ الحرب الأهلية، متهماً جماعة الإخوان بأنهم ابتدعوا فكرة أن المدنيين يقفون ضد بعضهم البعض".

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