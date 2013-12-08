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المفتى: الدستور عالج مشكلات المجتمع.. وأطالب المصريين بقراءته جيدا

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المفتى: الدستور عالج مشكلات المجتمع.. وأطالب المصريين بقراءته جيدا المفتى: الدستور عالج مشكلات المجتمع.. وأطالب المصريين بقراءته جيدا

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن المحكمة الدستورية العليا عالجت أحكام الشريعة الإسلامية ظنية الثبوت قطعية الدلالة.

وعن رفض التحالف الداعم للإخوان للدستور، قال شوقى علام، الدستور عالج كل مشاكل المجتمع ولا نرى أى عيب فيه، وعليهم وعلى الشعب المصرى جميعاً قراءته جيداً.

وأضاف علام، لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة "الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل نواحى الحياة، بما فيها علاقة المسلم بغير المسلم، واضعة ضوابط لممارسة السياسة"، مؤكداً، أن اتخاذ الدين ستاراً للعمل السياسى أمر خطير وخاطئ.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن لجنة الخمسين بذلت جهداً كبيراً فى الدستور الجديد، حيث حافظت على الهوية الإسلامية للشعب المصرى، وحتى تخرج الدستور معبرا عن جميع طوائف المجتمع، مضيفاً أنه استفاد شخصيا بالمشاركة فى اللجنة التى جمعت بين كافة أفكار المجتمع المصرى.

وأكد "علام"، أن الدستور أبرز مبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكداً، أن المرأة مساوية للرجل تماما فى تولى الوظائف والحقوق الوظيفية.

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