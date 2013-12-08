' إسبانيا في نعمة بسبب وجود شابي '

فرناندو إييرو أيقونة ريال مدريد يؤمن بأن الكرة الإسبانية في نعمة بسبب وجود شابي هرنانديز نجم برشلونة في صفها.

منتخب إسبانيا متواجد في مجموعة واحدة من كأس العالم 2014 مع هولندا.

وكان شابي قد تعرض لانتقادات بسبب انخفاض إيقاع برشلونة في مباراتين متتاليتين بالخسارة أمام أياكس ثم أتلتك بلباو.

لكن إييرو قال: "بعض الفترات لا تقودنا إلى حكم نهائي على مستوى لاعب.. إسبانيا في نعمة لأن شابي مع المنتخب".

وتابع "سيكون في أفضل حالاته مع المنتخب في كأس العالم بلا شك".

شابي لعب دورا رئيسيا في تتويج إسبانيا بيورو 2008، ثم كأس العالم 2010 وبعد ذلك يورو 2012.