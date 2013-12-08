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أشرف عبد الباقي يبدأ تقديم أول عروض مسرحيته “تياترو مصر” الثلاثاء المقبل

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أشرف عبد الباقي يبدأ تقديم أول عروض مسرحيته “تياترو مصر” الثلاثاء المقبل أشرف عبد الباقي يبدأ تقديم أول عروض مسرحيته “تياترو مصر” الثلاثاء المقبل

يفتتح الفنان أشرف عبد الباقي يوم الثلاثاء القادم أول عروض مسرحيته الجديدة “تياترو ” وذلك بدار اوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
> و قالعبد الباقي:” سنقدم عرضا لمسرحيتين في مسرحية واحدة العرض الأول للمسرحية اسم “مصر محسودة” و” سلامة” ويشارك في البطولة عدد من الشباب الجدد .
> وأكد عبد الباقي ان هذه العروض تعتمد على ورشة كتابة من الشباب تسرد في كل مواقف كوميدية عن المجتمع والوضع الحالي الذي نعيشه، وقد تم الاتفاق مع قناة الحياة الفضائية على بث العروض على شاشاتها بمعدل عرض كل يوم خميس كسهرة تصل للجمهور الذي لا يستطيع أن يذهب للمسرح، بشرط أن تبدأ هذه العروض بعد مرور على الأقل شهر من بداية العروض.

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