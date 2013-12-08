مسئول كويتى: مشاورات الاتحاد الخليجى مستمرة

أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة الكويتى الشيخ محمد العبد الله الصباح، أن الاتحاد الخليجى يحتاج إلى مزيد من البحث عبر المشاورات المستمرة، وإذا تم الاتفاق عليه سيطرح فى قمة خاصة بالسعودية، مضيفًا "ستصدر عن قمة الكويت عديد من القرارات لصالح شعوب المنطقة".

جاء ذلك خلال افتتاح العبد الله المركز الإعلامى الخاص بأعمال الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، الذى سيقام فى الكويت فى الفترة 11 و12ديسمبر الجارى.

وقال العبد الله، فى تصريحات للصحفيين عقب الافتتاح، إن المركز سيوفر كافة التسهيلات للإعلاميين الذين جاءوا للبلاد لتغطية أعمال هذه القمة.

وأضاف انه تم دعوة أكثر من 100 إعلامى لتغطية القمة، وهم يمثلون جهات إعلامية خليجية وأجنبية، لنقل أحداث القمة وإبراز الدور الفاعل للقمة الخليجية المرتقبة.

وحول الخلاف السعودى القطرى، قال العبد الله "سترون حميمية العلاقات الثنائية بين الجانبين بالصور الحية التى ستبث من قمة الكويت".

من جانبه، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، إن افتتاح المركز الإعلامى انطلاقة لاجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجى اجتماعهم المنعقد فى الكويت فى 10 و11 من الشهر الحالى.

وأضاف الشيخ سلمان، أن هذه القمة تأتى لخدمة شعوب المنطقة وتعزيز مسيرة التعاون، مشيرًا إلى أن الكويت تتشرف بوجود الإعلاميين من الدول العربية والعالمية لتغطية هذا الحدث المهم.