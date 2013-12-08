السلطان قابوس يستقبل وزير الخارجية البريطانى

التقى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، الأحد، وزير الخارجية البريطانى وليام هيج فى مسقط، حيث ناقشا تطورات الأحداث فى المنطقة والقضايا التى تهم البلدين، بحسب مصدر رسمى.

وقال المصدر إن اللقاء الذى حضره وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى تناول مستجدات الأحداث فى المنطقة والقضايا التى تهم البلدين والعلاقات الثنائية".

ومن المقرر أن يجرى "هيج" و"بن علوى" الاثنين جلسة محادثات رسمية، على أن يعقد "هيج" مؤتمرا صحفيا قبل مغادرته السلطنة، حيث شارك "هيج" فى منتدى حوار المنامة للأمن الإقليمى الذى عقد فى العاصمة البحرينية.

وأعربت مسقط خلال المنتدى عن معارضتها إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجى، وقال "علوى" فى المؤتمر إنه فى حال قررت الدول الخمس الأخرى الأعضاء فى المجلس "السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية" إقامة هذا الاتحاد "فسننسحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجى"، ويضم المجلس الذى أنشئ فى 1981 لمواجهة الخطر الإيرانى ست دول تملك أربعين بالمائة من احتياطى النفط فى العالم.