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ليوناردو: سان جيرمان قام بكل شيء ممكن للتعاقد مع رونالدو

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ليوناردو: سان جيرمان قام بكل شيء ممكن للتعاقد مع رونالدو ليوناردو: سان جيرمان قام بكل شيء ممكن للتعاقد مع رونالدو

باريس، (إفي): كشف المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو أن النادي الفرنسي حاول التعاقد بكل السبل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية اليوم مع قناة (تيليفوت) الفرنسية: "فكرنا في التعاقد مع كريستيانو، وقمنا بكل ما هو ممكن لتحقيق الأمر وإقناعه بالرحيل عن الريال واللعب لباريس سان جيرمان".

وأضاف المسؤول السابق بالنادي الباريسي "لم يرغب في الرحيل، كان الأمر مستحيلا، قال لنا إن باريس سان جيرمان فريق كبير ولكنه يفضل البقاء في الريال".

وبخصوص الكرة الذهبية أضاف ليوناردو "رونالدو و(ليونيل) ميسسي و(فرانك) ريبيري هم أفضل لاعبين على الساحة، أتمنى أن يفوز بها ريبيري، وإن كان كريستيان وميسي قدما ما يجعلهما يستحقان الجائزة".

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