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بوفون يقارن بين هارت وكاسياس في الموقف الدولي

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بوفون يقارن بين هارت وكاسياس في الموقف الدولي بوفون يقارن بين هارت وكاسياس في الموقف الدولي

يؤمن جيانلويجي بوفون حامي عرين منتخب إيطاليا أن جو هارت لاعب مانشستر سيتي لا يستطيع تمثيل بلاده إنجلترا إن كان احتياطيا في فريقه.

هارت بات مهددا بفقدان موقعه في منتخب إنجلترا بسبب تذبذب مستواه مع مانشستر سيتي، لدرجة جعلته ليس واثقا من البقاء أساسيا في فريقه.

ويلعب منتخب إنجلترا في مجموعة واحدة بكأس العالم مع إيطاليا، وهو ما دفع بوفون لمناقشة وضع جو هارت.

وقال بوفون لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "أن تكون بديلا في فريقك، معناه صعوبة أن تلعب أساسيا في منتخب بلادك".

وتابع نجم يوفنتوس "ستكون ثقة هارت مهتزة إن لعب أساسيا مع إنجلترا وهو لا يشارك أصلا مع سيتي".

وأضاف "هناك شخصيات قليلة تستطيع اللعب مع بدون المشاركة بشكل أساسي مع النادي، مثل إيكير كاسياس نجم ريال مدريد وإسبانيا".

كاسياس يجلس بديلا في ريال مدريد خلال مباريات الدوري لصالح دييجو لوبيز، لكنه يستمر أساسيا في منتخب إسبانيا.

وأتم بوفون "كاسياس يملك الخبرة والتقنيات غير العادية، لهذا يستطيع التعامل مع هذا الوضع".

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