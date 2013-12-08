محافظ المنوفية: إجراءات رادعة للسائقين الغير ملتزمين بالأجرة المحددة

عقد الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية اجتماعًا بحضور كلا من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة المرور ورئيس قسم شرطة المرافق ورئيس حي غرب ومدير مديرية الطرق حيث تمت مناقشة الوضع المروري والإشغالات بشبين الكوم ووضع اقتراحات وحلول لمشاكل التكدس المروري وتسهيل الحركة المرورية.

من جانبه أوضح اللواء سيد محمود ندا مدير إدارة المرور انه جارى بذل مزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لعدم تكدس السيارات علي جانبي مزلقان العبور وأيضا موقف الباجور بالحي القبلي، مشيرًا إلي تشغيل المرور الدوري علي تلك المواقف ومراقبة حركة أفراد المرور ومتابعة سير عملية انتظام المرور وإرسال تقارير فورية مكتوبة لغرفة عمليات المرور .

وقد أكد العقيد عماد عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق انه جارى بذل مزيد من الجهد والمتابعة المستمرة من قبل أقسام المرافق لعودة الانضباط بالشارع بنطاق المحافظة.

وأوصي محافظ المنوفية بوضع أكشاك مرور ثابتة بتلك المواقف علي مدار اليوم ووضع لوحات استرشادية متضمنة مخالفات قانون المرور الجديد والإرشادات العامة للموقف مع التواجد الأمني المستمر لحين انتهاء ظاهرة الإشغالات بالمواقف، كما أوضح انه سيتم ترشيح 2 موظفين من مجالس المدن والوحدات المحلية للعمل بالمرور لمساعدة أفراد المرور في تيسير الحركة المرورية .

كما أكد شيرين فوزي بضرورة تكثيف الحملات وخصوصًا علي سيارات الأجرة القاهرة – شبين الكوم وإلزام السائقين بوضع استيكر لا يتم إزالته بسهولة علي السيارة لإجبار السائقين بعدم رفع الأجرة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حرصا علي سلامة المواطنين والوصول بالمحافظة إلي النموذجية.