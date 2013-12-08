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هليكوبتر عسكرية بريطانية تهبط اضطراريا في الضفة الغربية

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هليكوبتر عسكرية بريطانية تهبط اضطراريا في الضفة الغربية هليكوبتر عسكرية بريطانية تهبط اضطراريا في الضفة الغربية

كتب : رويترز منذ 10 دقائق

قالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية هبطت اضطراريا، اليوم، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بسبب "عطل ميكانيكي".

وأضافت المتحدثة أن الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم لم يؤد إلى سقوط ضحايا، وأن جنودا إسرائيليين قاموا "بتأمين الموقع".

من جانبه، قال موقع "سكاي نيوز": إن الطائرة الهليكوبتر كانت في طريقها من العاصمة الأردنية عمان إلى قبرص عندما اضطرت إلى الهبوط بسبب عطل في المحرك.

ونفت المتحدثة الإسرائيلية، المعلومات الإضافية في تقرير سكاي نيوز بأن الطائرة هبطت في حقل ألغام إسرائيلي لكنها لم تقل بالتحديد أين هبطت، وأضافت "هبطت اضطراريا في غور الأردن نتيجة عطل فني".

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