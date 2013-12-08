«العربية للتصنيع» تقيم 800 عمود إنارة بشرم الشيخ وأسوان بـ«الطاقة الشمسية»

كتب : محمد مجدي الأحد 08-12-2013 17:13

أكد الفريق عبد العزيز فاضل، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة على أتم استعداد لإنشاء المحطات والألواح الخاصة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الهيئة أنشأت شركات متخصصة لمجال الطاقة المتجددة، جاء ذلك خلال افتتاح إنارة وزارة الكهرباء والطاقة عبر الطاقة المتجددة.

أضاف «فاضل»، أن الهيئة تقيم حاليا نحو 800 عمود إنارة عبر الطاقة الشمسية بشرم الشيخ ومحافظة أسوان، مؤكدا أن التكلفة الاستثمارية لمشاريع الطاقة المتجددة للهيئة بلغت نحو 10 ملايين دولار.

وشدد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أن بدء اعتماد الدولة على الطاقة الجديد يهدف لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على صحة المواطنين.