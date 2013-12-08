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مسيرة لأنصار المحظورة بشبين القناطر

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نظم مساء اليوم أهالي شبين القناطر مسيرة انطلقت من أمام مسجد أبو بكر الصديق (الجرف) بعرب العليقات شارك فيها أهالي قري العرب الثلاث ” العليقات والصوالحة وجهينة ” بمركزي شبين القناطر والخانكة ، وأنصار الشرعية ومن المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ..وذلك ضمن فعاليات أسبوع “الثورة صاحبة القرار” إستجابة وتلبيةً لدعوي التحالف الوطني لدعم الشرعية .

وذلك بمشاركة أعدادا كبيرة من الأطفال والسيدات، وحمل المشاركون صور الرئيس المعزول محمد مرسي وعلامة رابعة الصمود .

ورددو الهتافات المنددة للجيش والشرطة، ورفعوا صورا للمعتقلين والشهداء وشعار رابعة مطالبين بالإفراج عن المعتقلين ومنددين بحكم فتيات الإسكندرية.2 4

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