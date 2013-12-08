الرئيس يعتمد 517.5 مليون جنيه زيادة باعتمادات "خدمات الدفاع"

اعتمد الرئيس المؤقت عدلى منصور، ربط الحساب الختامى لموازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بزيادتها بنحو 517.4 مليون جنيه.

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، على ربط إجمالى الحساب الختامى لموازنة الجهاز بوزارة المالية المصرية بمبلغ 1.6 مليار جنيه.

كما اعتمد منصور قرارًا بتعديل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية الماضية بـ 180.8 مليون جنيه.

وحققت الهيئة صافى ربح عن العام المالى المنتهى 847.9 مليون جنيه، تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية المصرية كفائض مرحل عن حسابات العام المالى الماضى.

> وسجلت إيرادات الهيئة القومية للإنتاج الحربى 36.7 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 35.8 مليون جنيه.

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