أخبار عاجلة

اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الرئيس يعتمد 517.5 مليون جنيه زيادة باعتمادات "خدمات الدفاع"

Google+ Print
الرئيس يعتمد 517.5 مليون جنيه زيادة باعتمادات "خدمات الدفاع" الرئيس يعتمد 517.5 مليون جنيه زيادة باعتمادات "خدمات الدفاع"

اعتمد الرئيس المؤقت عدلى منصور، ربط الحساب الختامى لموازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بزيادتها بنحو 517.4 مليون جنيه.

ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، على ربط إجمالى الحساب الختامى لموازنة الجهاز بوزارة المالية المصرية بمبلغ 1.6 مليار جنيه.

كما اعتمد منصور قرارًا بتعديل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية الماضية بـ 180.8 مليون جنيه.

وحققت الهيئة صافى ربح عن العام المالى المنتهى 847.9 مليون جنيه، تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية المصرية كفائض مرحل عن حسابات العام المالى الماضى.
> وسجلت إيرادات الهيئة القومية للإنتاج الحربى 36.7 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 35.8 مليون جنيه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365